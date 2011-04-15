Сборы Ингосстраха на Дальнем Востоке за I квартал выросли на 27% до 448.1 млн руб.

Объём премии, собранной филиалами Дальневосточного регионального центра Ингосстраха за I квартал 2019 года, составил 448.1 млн руб., что на 27% превышает показатели 2018 года. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Сбор страховой премии по добровольному страхованию иному, чем страхование жизни, составил 287.4 млн руб. (прирост 16%), в том числе сборы по личному страхованию – 23.1 млн руб. (прирост 74%), сборы по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 199.7 млн руб. (прирост 17%), страхованию ответственности – 64.7 млн руб. Объём страховой премии по ОСАГО – 151.4 млн руб. (прирост 56%). Сбор страховой премии по обязательному страхованию гражданской ответственности владельца опасного объекта за причинение вреда в результате аварии на опасном объекте – 4.7 млн руб., а по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров – 4.6 млн руб. (прирост 37%).



Выплаты филиалов Дальневосточного регионального центра Ингосстраха за I квартал 2019 года составили 132 млн руб. В том числе по добровольному личному страхованию – 2.2 млн руб., по имущественному страхованию, кроме страхования ответственности, – 29.8 млн руб., добровольному страхованию ответственности – 11.5 млн руб. Выплаты по ОСАГО – 87.7 млн руб. Выплаты по обязательному страхованию перевозчика за причинение вреда жизни, здоровью, имуществу пассажиров составили 812 тыс. руб.



Наиболее динамично развивавшимися в указанный период направлениями бизнеса Дальневосточного регионального центра стали ДМС, страхование имущества юридических и физических лиц, страхование грузов, ОСАГО и АВТОКАСКО.



Напомним, что в зону ответственности Дальневосточного регионального центра входят филиалы Ингосстраха, расположенные в Приморском, Хабаровском и Камчатском краях, Амурской, Магаданской, Сахалинской областях, Чукотском автономном округе, Еврейской автономной области, Республике Саха (Якутия).



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.



"AK&M" от 11.07.2019