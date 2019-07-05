ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на сегодня, 12 июля, в размере 62.9944 руб. против 63.7988 руб. на 11 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



11.07.19 - 63.7988 руб.

10.07.19 - 63.7660 руб.

09.07.19 - 63.8699 руб.

06.07.19 - 63.5841 руб.

05.07.19 - 63.4013 руб.



















"AK&M" от 12.07.2019