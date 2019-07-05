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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 12 июля, в размере 71.0073 руб. против 71.5631 руб. на 11 июля.
Курс евро за последние 5 дней:
11.07.19 - 71.5631 руб.
10.07.19 - 71.4626 руб.
09.07.19 - 71.7067 руб.
06.07.19 - 71.6593 руб.
05.07.19 - 71.5420 руб.
"AK&M" от 12.07.2019