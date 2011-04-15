Объём денежной базы с 28 июня по 5 июля 2019 года увеличился на 80.5 млрд руб. (+0.8%) до 10414.3 млрд руб. Об этом сообщил Департамент внешних и общественных связей Банка России.



Денежная база в узком определении включает выпущенные в обращение Банком России наличные деньги (с учётом остатков средств в кассах кредитных организаций) и остатки на счетах обязательных резервов по привлечённым кредитными организациями средствам в национальной валюте, депонируемых в Банке России.



"AK&M" от 12.07.2019