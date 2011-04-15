Ингосстрах выплатил возмещение банку, пострадавшему от грабителей

Ингосстрах выплатил страховое возмещение в размере около 1.5 млн руб. российскому банку в связи с хищением денежной наличности. Об этом говорится в сообщении страховой компании.



Страховой случай произошёл в мае 2019 года в Санкт-Петербурге. Неустановленное лицо совершило кражу со взломом, похитив деньги из банкомата. По данному факту возбуждено уголовное дело.



Имущество клиента, в том числе банкоматы, платёжные терминалы и наличные денежные средства, застраховано в Ингосстрахе. Общий лимит ответственности по договорам составляет более 16 млрд руб. В соответствии с условиями страхования покрываются риски утраты, уничтожения или повреждения застрахованного имущества. Договор заключен на один год.



СПАО "Ингосстрах" работает на международном и внутреннем рынках с 1947 года, занимает лидирующие позиции среди российских страховых компаний.



Ингосстрах имеет право осуществлять все виды имущественного страхования, добровольное медицинское страхование и страхование от несчастных случаев и болезней, установленные ст.32.9 Закона РФ "Об организации страхового дела в Российской Федерации", а также перестраховочную деятельность. Компания присутствует в 251 населённом пункте РФ. Представительства и дочерние компании страховщика работают в странах дальнего и ближнего зарубежья.











"AK&M" от 12.07.2019