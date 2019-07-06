ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 13 июля в размере 63.0204 руб. против 62.9944 руб. на 12 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



12.07.19 - 62.9944 руб.

11.07.19 - 63.7988 руб.

10.07.19 - 63.7660 руб.

09.07.19 - 63.8699 руб.

06.07.19 - 63.5841 руб.





















"AK&M" от 12.07.2019