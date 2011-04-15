Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 июля

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Банк России установил на 13 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.1269
1 Азербайджанский манат 37.1473
100 Армянских драмов 13.2140
1 Белорусский рубль 31.0216
1 Болгарский лев 36.2979
1 Бразильский реал 16.7773
100 Венгерских форинтов 21.7830
1000 Вон Республики Корея 53.4728
10 Гонконгских долларов 80.5589
10 Датских крон 95.0749
1 Доллар США 63.0204
1 Евро 71.0114
100 Индийских рупий 91.9201
100 Казахстанских тенге 16.4278
1 Канадский доллар 48.3953
100 Киргизских сомов 90.5466
10 Китайских юаней 91.6194
10 Молдавских леев 35.5545
1 Новый туркменский манат 18.0316
10 Норвежских крон 73.8705
1 Польский злотый 16.6347
1 Румынский лей 14.9963
1 СДР (специальные
права заимствования) 87.2543
1 Сингапурский доллар 46.3931
10 Таджикских сомони 66.8297
1 Турецкая лира 11.0452
10000 Узбекских сумов 73.6290
10 Украинских гривен 24.4787
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 79.0402
10 Чешских крон 27.7305
10 Шведских крон 67.3101
1 Швейцарский франк 63.8569
10 Южноафриканских рэндов 45.2772
100 Японских иен 58.1825
"AK&M" от 12.07.2019