Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 13 июля

Банк России установил на 13 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.1269

1 Азербайджанский манат 37.1473

100 Армянских драмов 13.2140

1 Белорусский рубль 31.0216

1 Болгарский лев 36.2979

1 Бразильский реал 16.7773

100 Венгерских форинтов 21.7830

1000 Вон Республики Корея 53.4728

10 Гонконгских долларов 80.5589

10 Датских крон 95.0749

1 Доллар США 63.0204

1 Евро 71.0114

100 Индийских рупий 91.9201

100 Казахстанских тенге 16.4278

1 Канадский доллар 48.3953

100 Киргизских сомов 90.5466

10 Китайских юаней 91.6194

10 Молдавских леев 35.5545

1 Новый туркменский манат 18.0316

10 Норвежских крон 73.8705

1 Польский злотый 16.6347

1 Румынский лей 14.9963

1 СДР (специальные

права заимствования) 87.2543

1 Сингапурский доллар 46.3931

10 Таджикских сомони 66.8297

1 Турецкая лира 11.0452

10000 Узбекских сумов 73.6290

10 Украинских гривен 24.4787

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 79.0402

10 Чешских крон 27.7305

10 Шведских крон 67.3101

1 Швейцарский франк 63.8569

10 Южноафриканских рэндов 45.2772

100 Японских иен 58.1825

"AK&M" от 12.07.2019