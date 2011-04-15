Банк России на 13 июля повысил курс евро к рублю менее чем на копейку до 71.0114 руб., курс доллара США - почти на 3 копейки до 63.0204 руб.

Банк России на 13 июля повысил официальный курс евро к рублю менее чем на копейку до 71.0114 руб. с 71.0073 руб., курс доллара США - почти на 3 копейки до 63.0204 руб. с 62.9944 руб. 12 июля.



Стоимость бивалютной корзины на 13 июля увеличилась почти на 2 копейки (+0.02%) до 66.6163 руб. с 66.6002 руб. 12 июля.



"AK&M" от 12.07.2019