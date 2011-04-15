Банк России изменит подходы к оценке риска по проектному финансированию и кредитам на слияния и поглощения. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Изменения предусматривают, что кредиты, направленные на совершение сделок по слиянию и поглощению, будут классифицироваться в III категорию качества. Одновременно с этим банкам будет предоставлено право повышать категории качества таких ссуд не более чем на одну категорию качества, если показатели операционной деятельности заёмщика свидетельствуют, что платежи по основному долгу и процентам будут осуществляться своевременно и в полном объёме.



Данное решение принимается для дестимулирования кредитования банками вложений в уставный капитал компаний, не приводящих к экономическому росту. Помимо ограничения риска потерь банков, ожидаемый положительный эффект от этой меры заключается также в обеспечении экономики длинными деньгами за счёт ресурсов, высвобождаемых из-за ограничения кредитования сделок по слиянию и поглощению.



Изменения в документ также предполагают, что подход по формированию резерва, предусмотренный для кредитов, предоставленных в рамках кредитования программы "Фабрика проектного финансирования" ВЭБа, будет распространен на другие виды проектного финансирования.



Это даст возможность банкам наращивать объёмы проектного финансирования, то есть предоставлять экономике длинные деньги для крупных проектов, в первую очередь инфраструктурных.



Согласно проекту, изменения могут вступить в силу с 1 октября 2019 года.





"AK&M" от 12.07.2019