ЦБ отозвал лицензию у НКО "21 ВЕК"

Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у НКО "21 ВЕК" (Санкт-Петербург). По величине активов кредитная организация занимала 463-е место в банковской системе, говорится в сообщении ЦБ.



НКО не нарастила собственные средства (капитал) до минимальной величины, установленной законом "О банках и банковской деятельности". Деятельность организации на протяжении длительного времени характеризовалась существенным спадом деловой активности. Руководство и собственники НКО не предприняли действенные меры по увеличению размера её собственных средств (капитала) до минимальной величины, установленной законом "О банках и банковской деятельности" с 1 июля 2019 года в размере 90 млн руб., подчёркивает ЦБ.





"AK&M" от 12.07.2019