ЦБ аннулировал лицензию АКБ "НБВК" на осуществление банковских операций

Банк России аннулировал лицензию на осуществление банковских операций у АКБ "Национальный банк взаимного кредита" (АКБ "НБВК", Москва). По величине активов кредитная организация занимала 411-е место в банковской системе РФ. Об этом говорится в сообщении ЦБ.



Основанием для аннулирования лицензии послужило соответствующее ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением собрания акционеров о её добровольной ликвидации.



Согласно представленным в Банк России отчётным данным, кредитная организация располагает достаточным имуществом для удовлетворения требований кредиторов.



В АКБ "НБВК" будет назначена ликвидационная комиссия. Банк не является участником системы страхования вкладов.





"AK&M" от 12.07.2019