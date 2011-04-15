ЦБ докапитализирует МИнБанк на 128.7 млрд руб. и станет его владельцем

Банк России утвердил изменения в план своего участия по предупреждению банкротства ПАО "Московский Индустриальный банк" (МИнБанк), говорится в сообщении ЦБ.



Изменения предусматривают выделение Банком России финансирования на докапитализацию МИнБанка в размере 128.7 млрд руб. Данные средства будут направлены на приобретение дополнительного выпуска акций МИнБанка, в результате чего Банк России станет владельцем свыше 99.9% обыкновенных акций МИнБанка.



После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций МИнБанка будет обеспечено соблюдение им нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учётом требуемых надбавок к достаточности капитала.



Мероприятия, уже выполненные в рамках плана участия, позволили остановить отток средств клиентов и обеспечить работу МИнБанка в стандартном режиме, сообщает ЦБ.



Напомним, Банк России в январе 2019 года утвердил план по предупреждению банкротства МИнБанка. Установлено, что ЦБ будет участвовать в качестве инвестора с использованием денежных средств Фонда консолидации банковского сектора. В качестве первоочередных мер предусмотрено предоставление МИнБанку средств на поддержание ликвидности со стороны Банка России.



Функции временной администрации по управлению банком с 22 января 2019 года были возложены на ООО "Управляющая компания Фонда консолидации банковского сектора".



Решение об осуществлении мер по предупреждению банкротства было принято в связи с неспособностью МИнБанка самостоятельно преодолеть финансовые трудности, с которыми он сталкивался в последние несколько лет. Проблемы банка были вызваны, главным образом, его глубокой вовлеченностью в финансирование неэффективных инвестиционных проектов в области строительства, промышленности и операций с недвижимостью. В результате значительная часть активов МИнБанка утратила ликвидность и перестала приносить доход. Признание обесценения таких активов привело к резкому снижению капитала банка и нарушению предельных значений обязательных нормативов, подчёркивал ЦБ.



МИнБанк по состоянию на январь 2019 года занимал 33-е место по размеру активов среди российских банков. Активы банка на 1 января 2019 года составили 320.5 млрд руб.



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