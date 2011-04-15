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12/07/2019
14:35

Главгосэкспертиза одобрила проект этапа строительства высокоскоростной автомагистрали Москва - Санкт-Петербург

Эксперты Санкт-Петербургского филиала Главгосэкспертизы России рассмотрели представленную повторно проектную документацию и результаты инженерных изысканий на восьмой этап строительства скоростной автомагистрали Москва - Санкт-Петербург. По итогам рассмотрения выдано положительное заключение. Об этом говорится в сообщении Главгосэкспертизы.

Протяжённость автомагистрали составит 684 км. После завершения работ на большинстве участков за проезд планируется взимать плату. Действующая в настоящее время федеральная трасса М10 "Россия" станет бесплатным дублером новой платной автодороги.

Участок строительства, где будут проводиться работы, расположен в Тосненском районе Ленинградской области, Пушкинском и Московском районе Санкт-Петербурга. Его общая протяжённость составляет 34.206 км.

Проектной документацией восьмого этапа строительства трассы М-11, одобренным Главгосэкспертизой, предусмотрено сооружение трёх мостов и девятнадцати путепроводов, укладка тридцати восьми водопропускных труб. Также будет изменена конструкция дорожной одежды, укреплено слабое основание земляного полотна, увеличена производительность локальных очистительных систем и установлены шумозащитные экраны по всей протяжённости участка. По окончании работ автодорога с шестью полосами движения будет соответствовать категории IА.

Кроме того, в районе посёлка Ульяновка Тосненского района и в поселении Шушары на территории Санкт-Петербурга построят два пункта взимания платы за проезд.

Для увеличения пропускной способности участка будет построена транспортная развязка.

Строительство планируется осуществлять за счёт средств федерального бюджета.


"AK&M" от 12.07.2019
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