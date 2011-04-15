НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов во II квартале на 13.1%

Во II квартале 2019 года добыча "НОВАТЭКом" углеводородов составила 149.0 млн баррелей нефтяного эквивалента (бнэ), в том числе 18.91 млрд куб. м природного газа и 3035 тыс. т жидких углеводородов (газовый конденсат и нефть). По сравнению со II кварталом 2018 года добыча углеводородов выросла на 17.2 млн бнэ или на 13.1%. Об этом говорится в сообщении компании.



В I полугодии 2019 года добыча углеводородов составила 296.1 млн бнэ, в том числе 37.57 млрд куб. м природного газа и 6022 тыс. т жидких углеводородов. По сравнению с I полугодием 2018 года добыча углеводородов выросла на 31.8 млн бнэ или на 12.0%.



Объем переработки деэтанизированного газового конденсата на Пуровском ЗПК во II квартале и I полугодии 2019 года составил 2697 и 5390 тыс. т соответственно, продемонстрировав снижение на 3.3% и 2.9% по сравнению со II кварталом и I полугодием 2018 года. На комплексе в Усть-Луге во втором квартале и первом полугодии 2019 года переработано 1698 и 3463 тыс. т стабильного газового конденсата соответственно, объем переработки снизился на 4.3% и 2.4% по сравнению с соответствующими периодами 2018 года.



Во II квартале 2019 года объем реализации природного газа, включая СПГ, по предварительным данным составил 18.74 млрд куб. м, что на 23.7% выше аналогичного показателя за II квартал 2018 года. В Российской Федерации было реализовано 15.11 млрд куб. м природного газа, объем реализации СПГ на международных рынках составил 3.63 млрд куб. м.



По предварительным данным, объем реализации готовой продукции комплекса в Усть-Луге во II квартале 2019 года составил 1841 тыс. т, в том числе 1221 тыс. т нафты, 278 тыс. т керосина, 342 тыс. т мазута и дизельной фракции (газойля). Объем реализации нефти составил 1214 тыс. т, стабильного газового конденсата – 396 тыс. т.



По состоянию на 30 июня 2019 года 1.4 млрд куб. м газа, включая СПГ, а также 629 тыс. т стабильного газового конденсата и продуктов его переработки было отражено как "остатки готовой продукции" и "товары в пути" в составе запасов.



НОВАТЭК (ИНН 6316031581) - второй после Газпрома производитель природного газа в РФ. В 2017 году компания увеличила объём реализации газа на 0.5% до 65 млрд куб. м. За первое полугодие 2018 года НОВАТЭК увеличил добычу углеводородов на 2.4% до 264.3 млн баррелей нефтяного эквивалента по сравнению с годом ранее.



Прибыль, относящаяся к акционерам ПАО "НОВАТЭК", по МСФО за I квартал 2019 года выросла в 8.9 раза до 381.8 млрд руб. (126.74 руб. на акцию) по сравнению с годом ранее. Выручка от реализации составила 234.1 млрд руб., а нормализованный показатель EBITDA с учётом доли в EBITDA совместных предприятий составил 117.9 млрд руб., увеличившись на 30.5% и 54.6% соответственно.



"AK&M" от 12.07.2019