ЦБ докапитализирует Вокбанк на 2.73 млрд руб. и станет его владельцем

Банк России утвердил изменения в план своего участия по предупреждению банкротства АО Волго-Окский коммерческий банк" (Вокбанк), говорится в сообщении ЦБ.



Изменения предусматривают выделение Банком России финансирования на докапитализацию Вокбанка в размере 2.73 млрд руб. В результате ЦБ станет владельцем свыше 99.9% обыкновенных акций Вокбанка.



После приобретения Банком России дополнительного выпуска акций Вокбанка будет обеспечено соблюдение им нормативов достаточности собственных средств (капитала) с учётом требуемых надбавок к достаточности капитала.



Банком России рассматривается возможность реализации акций Вокбанка в установленном порядке заинтересованным инвесторам.



Напомним, в апреле 2019 года ЦБ утвердил план по предупреждению банкротства Вокбанка. Решение было принято в связи с отзывом с 17 апреля лицензии на осуществление банковских операций у АО "Тройка-Д Банк", являвшегося инвестором Вокбанка в рамках осуществления мер по предупреждению банкротства с участием государственной корпорации "Агентство по страхованию вкладов".







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