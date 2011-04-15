Авиакомпания Smartavia открывает регулярное воздушное сообщение с Арменией

Авиакомпания Smartavia открывает регулярные рейсы в столицу Армении - Ереван из Санкт-Петербурга и Москвы. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.



Первый полёт в Ереван из аэропорта "Пулково" состоялся 11 июля 2019 года, а с 12 июля авиакомпания начнёт выполнять регулярные рейсы по этому направлению из московского аэропорта "Домодедово".



Полёты в Ереван из Санкт-Петербурга будут выполняться два раза в неделю по четвергам и воскресеньям, а из Москвы - три раза в неделю по понедельникам, пятницам и воскресеньям.



На обоих маршрутах авиакомпания Smartavia будет эксплуатировать комфортабельные авиалайнеры Боинг 737 NG в компоновке full-economy class.



Участники программы премирования Smartavia смогут получить за перелётs на новых маршрутах от 500 миль. Накопленные мили можно обменять на премиальные авиабилеты.



Авиакомпания Nоrdavia - regional airlines (АО "Нордавиа - региональные авиалинии", или "Нордавиа") выполняет регулярные и чартерные перевозки под торговой маркой Smartavia и кодом 5N более чем в 50 российских и зарубежных аэропортов.



В парке авиакомпании 12 самолётов Boeing 737-500, -700, и -800.



В 2018 году авиакомпания перевезла 1.19 млн пассажиров.

Основной акционер авиакомпании - российская компания Sky Invest.



В марте 2019 года авиакомпания "Нордавиа" объявила о переходе на использование нового названия Smartavia в рамках ребрендинга. Smartavia зарегистрирована в Архангельске и, кроме столицы Поморья, использует в качестве базовых еще два аэропорта - "Пулково" в Санкт-Петербурге и "Домодедово" в Москве.



"AK&M" от 12.07.2019