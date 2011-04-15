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12/07/2019
17:02

Кабмин установил эталонный принцип формирования тарифов на водоснабжение

Правительство РФ установило "эталонный" принцип формирования тарифов для ряда организаций, оказывающих услуги по водоснабжению и водоотведению. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Дмитрий Медведев.

В целях ограничения роста тарифов для конечных потребителей при установлении тарифов для организаций, владеющих участками водопроводных или канализационных сетей, протяжённость которых не превышает 10 км, и оказывающих услуги по транспортировке воды или стоков, в обязательном порядке будет применяться метод сравнения аналогов. В качестве "эталонных" будут использоваться удельные текущие расходы гарантирующей организации, отнесённые на стадию технологического процесса транспортировки ресурса.

В настоящее время при установлении тарифов для организаций, владеющих небольшими участками водопроводных или канализационных сетей (менее 10 км) и оказывающих услуги по транспортировке воды или стоков (транзитные организации), применяется метод экономически обоснованных расходов. Высокая себестоимость и небольшие объёмы оказываемых такими организациями услуг по транспортировке (по сравнению с крупными поставщиками ресурсов) приводят, как следствие, к росту тарифов для конечных потребителей и росту платежей за коммунальные услуги.


"AK&M" от 12.07.2019
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