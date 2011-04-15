Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

12/07/2019
17:27

МОЭК и Мосэнерго перевели тепловые нагрузки с ТЭЦ-27 на ТЭЦ-21

МОЭК и Мосэнерго перевели тепловые нагрузки с ТЭЦ-27 на ТЭЦ-21, говорится в совместном пресс-релизе компаний.

Электростанции Мосэнерго работают в соответствии с диспетчерским графиком электрических и тепловых нагрузок. Энергообеспечение потребителей осуществляется без перебоев. Нарушения режимов нет, подчёркивается в сообщении.

Текущая суммарная электрическая нагрузка электростанций Мосэнерго на 12 июля - 5344 МВт (42% от установленной мощности). Тепловая нагрузка составляет 2188.8 Гкал/ч (6.5% от установленной мощности). Ограничений по тепловой нагрузке нет.

В связи с отключением газоснабжения ТЭЦ-27 (ТЭЦ "Северная") МОЭК и Мосэнерго оперативно перевели тепловые нагрузки с ТЭЦ-27 на ТЭЦ-21 без ограничения потребителей. Исходная схема теплоснабжения будет восстановлена после окончания ремонта газопровода, расположенного за территорией электростанции. МОЭК и Мосэнерго не являются ни собственниками, ни эксплуатирующими организациями данного газопровода, подчёркивается в пресс-релизе.

Ранее Следственный комитет РФ по Московской области по факту пожара, произошедшего на территории ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи, возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и защищённости объектов топливно-энергетического комплекса). По предварительным данным следствия, 11 июля из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошёл выброс газа. В результате начался пожар в 200 м от места выброса, на территории ООО "Навигатор".



"AK&M" от 12.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100