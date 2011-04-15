МОЭК и Мосэнерго перевели тепловые нагрузки с ТЭЦ-27 на ТЭЦ-21, говорится в совместном пресс-релизе компаний.



Электростанции Мосэнерго работают в соответствии с диспетчерским графиком электрических и тепловых нагрузок. Энергообеспечение потребителей осуществляется без перебоев. Нарушения режимов нет, подчёркивается в сообщении.



Текущая суммарная электрическая нагрузка электростанций Мосэнерго на 12 июля - 5344 МВт (42% от установленной мощности). Тепловая нагрузка составляет 2188.8 Гкал/ч (6.5% от установленной мощности). Ограничений по тепловой нагрузке нет.



В связи с отключением газоснабжения ТЭЦ-27 (ТЭЦ "Северная") МОЭК и Мосэнерго оперативно перевели тепловые нагрузки с ТЭЦ-27 на ТЭЦ-21 без ограничения потребителей. Исходная схема теплоснабжения будет восстановлена после окончания ремонта газопровода, расположенного за территорией электростанции. МОЭК и Мосэнерго не являются ни собственниками, ни эксплуатирующими организациями данного газопровода, подчёркивается в пресс-релизе.



Ранее Следственный комитет РФ по Московской области по факту пожара, произошедшего на территории ТЭЦ-27 в городском округе Мытищи, возбудил уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст. 217.1 УК РФ (нарушение требований обеспечения безопасности и защищённости объектов топливно-энергетического комплекса). По предварительным данным следствия, 11 июля из трубы, подающей газ под высоким давлением на ТЭЦ-27, произошёл выброс газа. В результате начался пожар в 200 м от места выброса, на территории ООО "Навигатор".







"AK&M" от 12.07.2019