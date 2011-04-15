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12/07/2019
17:50

ЦБ заявляет о снижении уровня достаточности капитала КБ "Восточный" ниже норматива

Значение норматива достаточности базового капитала (Н1.1) КБ "Восточный" достигло уровня ниже, определённого пунктом 2.3.4 Положения Банка России от 04.07.2018 N 646-П "О методике определения собственных средств (капитала) кредитных организаций ("Базель III")", в совокупности за шесть и более операционных дней в течение 30 последовательных операционных дней (с 31 мая 2019 года по 5 июня 2019 года). Об этом говорится в сообщении Банка России.

В настоящее время продолжается конфликт акционеров "Восточного" за контроль над банком.

Напомним, основатель Baring Vostok Майкл Калви и ещё несколько человек в феврале 2019 года были задержаны по уголовному делу, возбуждённому по жалобе миноритарного акционера КБ "Восточный" Шерзода Юсупова.


"AK&M" от 12.07.2019
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