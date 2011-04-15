Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ первой декаде июля снизилась до 7.14% с 7.27% в предыдущей декаде. Об этом свидетельствуют материалы Банка России.



Во второй декаде июня ставка составила 7.36% годовых, в первой - 7.31% годовых.



Максимальная ставка по рублёвым вкладам в крупнейших банках РФ за последние несколько лет зафиксирована во второй декаде декабря 2014 года. Тогда ставка достигла 15.31% годовых вслед за решением Банка России об увеличении ключевой ставки до 17% с 10.5% годовых.



Информация по размеру ставки подготовлена на основе данных Сбербанка, Совкомбанка, МКБ, ВТБ, Райффайзенбанка, ГПБ, Альфа-банка, Россельхозбанка, банка "ФК "Открытие" и Промсвязьбанка.





"AK&M" от 12.07.2019