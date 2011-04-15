Дайджест газеты "Коммерсант" от 15 июля 2019 года

Дайджест газеты "Коммерсант" 15 июля 2019 года.



ОРГАНАМ ВЛАСТИ СПРОЕКТИРУЮТ АРХИТЕКТОРА

ДЛЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ИНФОРМСИСТЕМ РАЗРАБОТАЮТ ЕДИНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ



Минкомсвязь предлагает составить единые требования к информационным системам органов власти и ввести должность главного государственного IT-архитектора, который будет их контролировать. Предполагается, что это повысит устойчивость IT-инфраструктуры и снизит сроки оказания госуслуг. Необходимость такой унификации назрела давно, признают эксперты, но есть риски того, что новые критерии сформируют в пользу конкретных участников рынка.





СТРАНА ВСТАЕТ С КОЛЕС

АВТОКОНЦЕРНЫ МОГУТ СОКРАТИТЬ ПРОИЗВОДСТВО



Цены на машины с начала года выросли уже на 10%, несмотря на падение рынка. Как выяснил "Ъ", противоречия тенденций на самом деле нет - производители и дилеры параллельно дают скидки и проводят акции, которые в ряде случаев полностью компенсируют удорожание, а также смещают предложение в сторону бюджетных моделей. Более того, некоторые автоконцерны, по данным "Ъ", уже рассматривают сокращение производства в России.





ЗАКАЗ ИЗ ДАРКНЕТА

"Ъ" СТАЛИ ИЗВЕСТНЫ ПОДРОБНОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ УБИЙСТВА СЛЕДОВАТЕЛЯ МВД





Как стало известно "Ъ", на фоне произошедших в Грузии событий власти этой страны приостановили уже начатую процедуру экстрадиции в Россию 28-летнего хакера Ярослава Сумбаева, обвиняемого в организации преступного сообщества и особо крупных мошенничеств. Его планировали проверить и на причастность к заказному убийству разбиравшегося с аферой следователя МВД Евгении Шишкиной, но планы Следственного комитета России (СКР) спутал предполагаемый организатор убийства - школьник из Санкт-Петербурга. На допросе он заявил, что заказ поступил не от мошенников, а от наркоторговцев, которые тоже входили в сферу профессиональных интересов подполковника Шишкиной.





НЕФТЯНИКА ВЗЯЛИ У ТРАПА

ДМИТРИЙ МАЗУРОВ ЗАДЕРЖАН ПО ДЕЛУ О КРЕДИТЕ СБЕРБАНКА



Как стало известно "Ъ", в минувшую субботу в столичном аэропорту Внуково был задержан бывший владелец Антипинского нефтеперерабатывающего завода Дмитрий Мазуров. Он подозревается в хищении кредитных средств Сбербанка, Промсвязьбанка и Абсолют-банка на общую сумму более $3 млрд. Сегодня суд рассмотрит ходатайство следствия об избрании нефтянику меры пресечения.





ВАГОНЫ ЗАМЕДЛЯЮТ ХОД

ОАО РЖД ВИНИТ ОПЕРАТОРОВ В ПАДЕНИИ ОБОРОТА



Серьезное замедление оборота грузовых вагонов на железных дорогах во многом вызвано действиями их операторов, грузоотправителей и грузополучателей, считают в ОАО РЖД. При среднем сроке оборота вагона в 16 суток треть времени тратится по вине клиентов, в основном на путях необщего пользования. По словам источников "Ъ", руководство монополии полагает, что операторы придерживают вагоны, не желая снижать ставки. Однако сами клиенты ОАО РЖД считают, что монополия просто пытается разделить ответственность, ожидая плохих результатов погрузки на фоне ухудшения конъюнктуры экспорта.





"МОСМЕТРОСТРОЙ" ДОРЫЛ ТОННЕЛЬ ДО МЭРИИ

КОМПАНИЯ МЕНЯЕТ ВЛАДЕЛЬЦЕВ



Мэрия Москвы намерена стать владельцем одного из субподрядчиков строительства столичной подземки - "Мосметростроя", чей текущий бизнес оценивается в 10-15 млрд руб. Городские власти ведут переговоры о покупке акций компании у ее собственников, ВТБ и структуры совладельцев УГМК Искандара Махмудова и Андрея Бокарева. С новым владельцем "Мосметрострой" получит шанс на больший объем заказов, однако это может вызвать вопросы как у других игроков рынка, так и у Федеральной антимонопольной службы.





Информация предоставлена редакцией газеты "Коммерсант".

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"AK&M" от 15.07.2019