ЦБ РФ установил официальный курс евро на субботу, 13 июля, в размере 71.0114 руб. против 71.0073 руб. на 12 июля.





Курс евро за последние 5 дней:



12.07.19 - 71.0073 руб.

11.07.19 - 71.5631 руб.

10.07.19 - 71.4626 руб.

09.07.19 - 71.7067 руб.

06.07.19 - 71.6593 руб.































































































































































"AK&M" от 15.07.2019