Повтор! Структурный профицит ликвидности в июне снизился, ЦБ

Структурный профицит ликвидности в июне снизился на фоне дальнейшего размещения ОФЗ, перечисления Сбербанком дивидендов Банку России и возврата кредитными организациями депозитов Пенсионного фонда РФ. Об этом говорится в материалах Банка России.



Спред краткосрочных ставок МБК к ключевой ставке Банка России в течение июня несколько расширился, спред ставок в сегментах "валютный своп" и МБК сузился на фоне сокращения притока по текущему счету платежного баланса.



Решение Совета директоров Банка России по ключевой ставке 14 июня соответствовало ожиданиям рынка. При этом многие аналитики отметили еще большее смягчение сигнала.



В июне ситуация на российском финансовом рынке была позитивной. Это связано преимущественно с заседанием ФРС США, в ходе которого была анонсирована возможность смягчения денежно-кредитной политики в этом году.



В мае снижение ставок на депозитном рынке продолжилось, в ряде сегментов кредитного рынка наметились признаки снижения ставок. В корпоративном сегменте кредитного рынка продолжается замещение валютных кредитов рублевыми (прежде всего долгосрочными). В розничном сегменте рынка в мае кредитная активность немного уменьшилась.





"AK&M" от 15.07.2019