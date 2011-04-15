Ростелеком и Ростех создали совместное предприятие "Цифромед"

ПАО "Ростелеком" и госкорпорация "Ростех" создали совместное предприятие ООО "Цифровые медицинские сервисы" ("Цифромед"), которое призвано объединить лучшие компетенции компаний в сфере цифровых медицинских технологий. Об этом говорится в сообщении сторон.



Основной задачей "Цифромеда" является разработка, внедрение и эксплуатация информационных систем и их компонентов в сфере здравоохранения. Решения компании сформируют единую цифровую платформу для обеспечения деятельности медорганизаций, которая станет базой для оказания широкого спектра цифровых медицинских сервисов населению.



Совместное предприятие консолидирует экспертизу и компетенции существующих в контуре Ростелекома и Ростеха отдельных компаний по разработке прикладных медицинских решений и поддержке программного обеспечения для регионального и федерального сегментов Единой государственной информационной системы здравоохранения (ЕГИСЗ). На базе "Цифромеда" будет сформирована единая техническая команда для разработки функциональных модулей создаваемой цифровой платформы. Также будут созданы направления бизнеса, связанные с инновационными цифровыми сервисами и услугами для медицинских организаций, врачей и граждан.



ООО "Цифромед" является дочерней структурой АО "РТ Лабс" (входит в "Ростелеком") и ООО "Национальный центр информатизации" (входит в Ростех). Генеральным директором ООО "Цифромед" назначен Александр Корсак.



ПАО "Ростелеком" (ИНН 7707049388) - национальный оператор дальней связи - обеспечивает передачу основной доли междугородного и международного трафика, а также работу наземной сети телевизионных и радиовещательных каналов. В апреле 2011 года к Ростелекому присоединились межрегиональные компании связи ОАО "ЦентрТелеком", ОАО "Сибирьтелеком", ОАО "Дальсвязь", ОАО "Уралсвязьинформ", ОАО "ВолгаТелеком", ОАО "СЗТ", ОАО "ЮТК" и ОАО "Дагсвязьинформ". Суммарная протяжённость магистральной сети связи - 500 тыс. км на всей территории России. Ростелеком располагает инфраструктурой доступа к 43 млн российских домохозяйств.



Уставный капитал компании составляет 6.961 млрд руб. и представлен 2784480101 акцией, в том числе: 2574914954 обыкновенных акций и 209565147 привилегированных акций типа "А". Основным акционером Ростелекома является государство. Ценные бумаги Ростелекома торгуются на российской бирже ММВБ, а также в электронной системе внебиржевой торговли OTCQX в США.



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