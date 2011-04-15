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15/07/2019
11:40

В Москве на улице Красная Пресня появилась выделенная полоса

В Москве на улице Красная Пресня появилась выделенная полоса, сообщает ЦОДД.

Полоса введена для приоритетного движения наземного городского транспорта. Это продолжение уже действующей выделенной полосы на Звенигородском шоссе и проспекте Маршала Жукова. Она работает ежедневно в обоих направлениях на участке от Большой Грузинской улицы до улицы Пресненский Вал. Протяжённость - 1.1 км.

По улице Красная Пресня следуют автобусы и троллейбусы 10 маршрутов. В будние дни ими пользуется более 60 тыс. пассажиров. Новый участок стал продолжением выделенной полосы, которая начинается на проспекте Маршала Жукова.

В настоящий момент в Москве действует более 300 км выделенных полос, до конца года будет введено еще более 30 км. Это как крупные вылетные магистрали, так и локальные участки, которые позволят пассажирам городского транспорта быстрее добираться до необходимых мест.



"AK&M" от 15.07.2019
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