В Москве на улице Красная Пресня появилась выделенная полоса, сообщает ЦОДД.



Полоса введена для приоритетного движения наземного городского транспорта. Это продолжение уже действующей выделенной полосы на Звенигородском шоссе и проспекте Маршала Жукова. Она работает ежедневно в обоих направлениях на участке от Большой Грузинской улицы до улицы Пресненский Вал. Протяжённость - 1.1 км.



По улице Красная Пресня следуют автобусы и троллейбусы 10 маршрутов. В будние дни ими пользуется более 60 тыс. пассажиров. Новый участок стал продолжением выделенной полосы, которая начинается на проспекте Маршала Жукова.



В настоящий момент в Москве действует более 300 км выделенных полос, до конца года будет введено еще более 30 км. Это как крупные вылетные магистрали, так и локальные участки, которые позволят пассажирам городского транспорта быстрее добираться до необходимых мест.







"AK&M" от 15.07.2019