ЦБ РФ установил официальный курс доллара США на 16 июля в размере 62.8280 руб. против 63.0204 руб. на 13 июля.





Курс доллара США за последние 5 дней:



13.07.19 - 63.0204 руб.

12.07.19 - 62.9944 руб.

11.07.19 - 63.7988 руб.

10.07.19 - 63.7660 руб.

09.07.19 - 63.8699 руб.





















"AK&M" от 15.07.2019