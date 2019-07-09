ЦБ РФ установил официальный курс евро на 16 июля в размере 70.8574 руб. против 71.0114 руб. на 13 июля.





Курс евро за последние 5 дней:



13.07.19 - 71.0114 руб.

12.07.19 - 71.0073 руб.

11.07.19 - 71.5631 руб.

10.07.19 - 71.4626 руб.

09.07.19 - 71.7067 руб.

































































































































































"AK&M" от 15.07.2019