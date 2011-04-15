Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 июля

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Банк России установил на 16 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.1555
1 Азербайджанский манат 37.0339
100 Армянских драмов 13.1743
1 Белорусский рубль 30.9239
1 Болгарский лев 36.2038
1 Бразильский реал 16.7931
100 Венгерских форинтов 21.7278
1000 Вон Республики Корея 53.2502
10 Гонконгских долларов 80.2524
10 Датских крон 94.8361
1 Доллар США 62.8280
1 Евро 70.8574
100 Индийских рупий 91.6428
100 Казахстанских тенге 16.4018
1 Канадский доллар 48.2217
100 Киргизских сомов 90.2701
10 Китайских юаней 91.3716
10 Молдавских леев 35.5111
1 Новый туркменский манат 17.9765
10 Норвежских крон 73.5691
1 Польский злотый 16.5830
1 Румынский лей 14.9587
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.9075
1 Сингапурский доллар 46.3197
10 Таджикских сомони 66.6257
1 Турецкая лира 10.9985
10000 Узбекских сумов 73.2615
10 Украинских гривен 24.4396
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.8931
10 Чешских крон 27.6580
10 Шведских крон 67.0265
1 Швейцарский франк 63.8691
10 Южноафриканских рэндов 45.2244
100 Японских иен 58.2442
"AK&M" от 15.07.2019