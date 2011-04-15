Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 16 июля

Банк России установил на 16 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.1555

1 Азербайджанский манат 37.0339

100 Армянских драмов 13.1743

1 Белорусский рубль 30.9239

1 Болгарский лев 36.2038

1 Бразильский реал 16.7931

100 Венгерских форинтов 21.7278

1000 Вон Республики Корея 53.2502

10 Гонконгских долларов 80.2524

10 Датских крон 94.8361

1 Доллар США 62.8280

1 Евро 70.8574

100 Индийских рупий 91.6428

100 Казахстанских тенге 16.4018

1 Канадский доллар 48.2217

100 Киргизских сомов 90.2701

10 Китайских юаней 91.3716

10 Молдавских леев 35.5111

1 Новый туркменский манат 17.9765

10 Норвежских крон 73.5691

1 Польский злотый 16.5830

1 Румынский лей 14.9587

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.9075

1 Сингапурский доллар 46.3197

10 Таджикских сомони 66.6257

1 Турецкая лира 10.9985

10000 Узбекских сумов 73.2615

10 Украинских гривен 24.4396

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 78.8931

10 Чешских крон 27.6580

10 Шведских крон 67.0265

1 Швейцарский франк 63.8691

10 Южноафриканских рэндов 45.2244

100 Японских иен 58.2442

"AK&M" от 15.07.2019