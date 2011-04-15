Регионы довели до аграриев 47.5% федеральных субсидий

Минсельхоз России ведёт оперативный мониторинг доведения бюджетных ассигнований на государственную поддержку агропромышленного комплекса страны. По состоянию на 11 июля предусмотренные федеральным бюджетом средства перечислены в регионы на общую сумму 118 млрд руб. Об этом говорится в сообщении Минсельхоза.



Из указанных средств регионы довели до конечных получателей 56 млрд руб., или 47.5% от предусмотренного объёма, что почти на 10 процентных пунктов выше уровня 13 июня 2019 года.



Уровень доведения до сельскохозяйственных товаропроизводителей субсидий на оказание несвязанной поддержки в области растениеводства составляет 80.8%, субсидий на повышение продуктивности в молочном скотоводстве – 79.3%.



По доведению средств до аграриев в настоящее время лидируют Ненецкий автономный округ (83.3%), Чукотский автономный округ (82%), Кировская область (81.8%), Сахалинская область (78.5%), Алтайский край (77.9%), г. Санкт-Петербург (77.1%), Красноярский край (76.6%), Забайкальский край (76%), Республика Марий Эл (73.7%), Вологодская область (72.9%), Курганская область (72.8%), Владимирская область (72.2%), Камчатский край (70.4%).



Самые низкие темпы наблюдаются в Республике Ингушетия (5.1%), Республике Северная Осетия – Алания (11.2%), г. Севастополе (12.9%), Еврейской автономной области (14.1%) и Республике Дагестан (15.8%).





"AK&M" от 15.07.2019