RAEX подтвердил рейтинг Чрезвычайной страховой компании на уровне "ruА"

Рейтинговое агентство RAEX (Эксперт РА) подтвердило рейтинг финансовой надёжности Чрезвычайной страховой компании – входит в Группу компаний "Ингосстрах" – на уровне "ruA". По рейтингу установлен "стабильный" прогноз. Об этом говорится в сообщении пресс-службы ЧСК.



По мнению аналитиков RAEX, положительное влияние на рейтинговую оценку оказывают высокие значения коэффициентов текущей ликвидности (2.0 на 31.03.2019) и уточнённой страховой ликвидности-нетто (2.41 на 31.03.2019), а также высокое отклонение фактического размера маржи платёжеспособности от нормативного уровня (50.8% на 31.03.2019).



Качество и диверсификация активов страховщика оцениваются как высокие. По данным на 31.03.2019, доля высоколиквидных вложений в объекты с условным рейтинговым классом "ruА" и выше составила 63.7% от совокупных активов.



По итогам 2018 года коэффициент убыточности-нетто составил 60.4%, комбинированный коэффициент убыточности-нетто – 97.4%, что соответствует негативным оценкам факторов. При этом страховщику удалось сохранить достаточно высокие показатели рентабельности бизнеса: рентабельность продаж за 2018 год составила 16.2%, рентабельность капитала – 13.1%. Высокая рентабельность инвестиций также отмечается в качестве позитивного фактора (6.3% за 2018 год). Доля расходов на ведение дела компании находится на приемлемом уровне (37% от взносов-нетто).



Надёжность перестраховочной защиты, качество и диверсификация активов компании оцениваются агентством как высокие. Позитивное влияние на уровень рейтинга также оказывают такие факторы, как высокое качество урегулирования убытков, низкая доля возвратов премии (0.1% за 2018 год).



По данным "Эксперт РА", активы страховщика на 31.03.2019 составили 2 млрд руб., собственные средства – 921 млн руб., уставный капитал – 630 млн руб. За 2018 год компания собрала 849 млн руб. страховых премий.



RAEX (Эксперт РА) – крупнейшее в России международное рейтинговое агентство.



ОАО "ЧСК" - универсальный российский страховщик, работающий на рынке страхования и перестрахования с 26 октября 1994 года.



В соответствии с лицензиями Центрального Банка Российской Федерации ОАО "ЧСК" реализует более 50 страховых продуктов, предназначенных как для физических, так и юридических лиц. Компания имеет широкую региональную сеть в различных городах Российской Федерации.



"AK&M" от 15.07.2019