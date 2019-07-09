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ЦБ РФ установил официальный курс евро на сегодня, 16 июля, в размере 70.8574 руб. против 71.0114 руб. на 13 июля.
Курс евро за последние 5 дней:
13.07.19 - 71.0114 руб.
12.07.19 - 71.0073 руб.
11.07.19 - 71.5631 руб.
10.07.19 - 71.4626 руб.
09.07.19 - 71.7067 руб.
"AK&M" от 16.07.2019