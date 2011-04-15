Повтор! АЛРОСА добыла крупный алмаз на трубке "Заполярная" Верхне-Мунского месторождения

АЛРОСА, крупнейшая в мире алмазодобывающая компания, сообщает о добыче крупного алмаза на трубке "Заполярная" Верхне-Мунского месторождения.



Алмаз был добыт 9 июля 2019 года. Его вес составляет 63.15 карата. Кристалл имеет октаэдрическую форму с небольшими сколами на гранях и вершинах. Добытый алмаз - прозрачный с жёлтым оттенком и обладает ювелирным качеством.



Напомним, что в марте АЛРОСА провела эксперимент по уточнению алмазоносности северо-западной части рудного тела трубки "Заполярная" Верхне-Мунского месторождения. За 5 дней эксперимента с трубки "Заполярной" было извлечено 239 алмазов от 8 карат и выше, что составило более 3.5% от всего числа извлечённых за время эксперимента алмазов. Данный показатель превышает данные по другим трубкам группы "АЛРОСА".



Первыми извлечёнными после запуска Верхне-Мунского месторождения крупными (более 50 карат) алмазами стали кристалл весом 51.49 карата, добытый сразу после официального открытия осенью 2018 года, и уникальный алмаз массой 98.8 карата. Оба камня были признаны ювелирными.



Верхне-Мунское месторождение алмазов находится на западе Якутии в 170 км от г. Удачного. На данный момент разведаны четыре кимберлитовые трубки: "Заполярная", "Деймос", "Новинка", "Комсомольская-Магнитная". На сегодняшний день это самый крупный инвестиционный проект АЛРОСА. На этапе подготовки к началу добычи инвестиции в него составили около 16 млрд рублей, а общие инвестиции за весь период разработки месторождения оцениваются в сумму порядка 60 млрд рублей (в том числе инвестиции в поддержание до 2042 года). Верхне-Мунское месторождение будет приносить порядка 1.8 млн карат алмазов в год, а его запасы достаточны для продолжения добычи в течение более 20 лет - до 2042 года.



АЛРОСА (ИНН 1433000147) является одной из крупнейших алмазодобывающих компаний мира, на её долю приходится 97% всех алмазов РФ и около 25% мировой добычи. В состав компании входят: "ЕСО АЛРОСА", "Бриллианты АЛРОСА", а также Айхальский, Мирнинский, Удачнинский и Нюрбинский ГОК. Крупнейшими акционерами АК "АЛРОСА" являются Росимущество и Республика Саха (Якутия).



Продажи алмазно-бриллиантовой продукции АЛРОСА в 2018 году выросли на 6% до $4.507 млрд по сравнению с годом ранее. При этом общая стоимость реализованного алмазного сырья за 2018 год составила $4.412 млрд, бриллиантов - $95.3 млн. В декабре 2018 года АЛРОСА реализовала алмазно-бриллиантовую продукцию на общую сумму $328.7 млн (+38%). Объём продаж алмазного сырья в стоимостном выражении составил $323.7 млн, бриллиантов - $5 млн.



Чистая прибыль АЛРОСА по МСФО за I квартал 2019 года упала на 27% до 24.1 млрд руб. с 32.9 млрд руб. годом ранее. Выручка сократилась на 27% до 70.5 млрд руб. с 96 млрд руб., показатель EBITDA - на 34% до 31.4 млрд руб. с 47.7 млрд руб.



"AK&M" от 16.07.2019