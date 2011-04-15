РЖД предоставят скидки на билеты на юг

Пассажиры поездов дальнего следования формирования АО "ФПК" (дочернее общество ОАО "РЖД"), курсирующих в сообщении с Адлером, Анапой и Новороссийском, с 7 октября по 19 декабря могут приобрести билеты в плацкартные вагоны со скидками до 40%, а билеты в купейные вагоны - по специальному тарифу "1 рубль за 1 километр пути". Об этом сообщила пресс-служба РЖД.



Специальное предложение действует для пассажиров в рамках акции "Бархатный сезон".



Оформить проездные документы в купейные вагоны по специальному тарифу "1 рубль за 1 километр пути" можно от 120 до 32 суток до отправления поезда. Предложение действует при покупке билета на основной маршрут поезда и не распространяется на специализированные купе для пассажиров с ограниченными возможностями. Скидка в размере 40% действует на все места в плацкартных вагонах, за исключением нижних с 1 по 35, также при условии покупки билета от 120 до 32 суток до отправления поезда. Скидка не применяется к сервисным сборам (постельное белье, питание и так далее).



Продажа билетов в рамках акции уже открыта. Приобрести билеты можно во всех железнодорожных кассах, на официальном сайте ОАО "РЖД" и с помощью мобильного приложения "РЖД Пассажирам". Полный список поездов, включенных в акцию, и условия её проведения опубликованы на сайте ОАО "РЖД" в разделе "Пассажирам" - "Акции (специальные тарифы)".



ОАО "Российские железные дороги" (ИНН 7708503727) создано 1 октября 2003 года на базе Министерства путей сообщения. 100% акций компании принадлежат государству. Размер уставного капитала 2254029003000 руб.



Чистая прибыль РЖД за первое полугодие 2018 года по РСБУ снизилась на 18.48% до 25.585 млрд руб. с 31.385 млрд руб. за аналогичный период 2017 года. Выручка выросла на 5.78% до 875.813 млрд руб. с 827.933 млрд руб., прибыль от продаж сократилась на 13.62% до 78.139 млрд руб. с 90.463 млрд руб., прибыль до налогообложения - на 11.77% до 45.971 млрд руб. с 52.102 млрд руб.



Чистая прибыль холдинга РЖД по МСФО за 2018 год составила 35.4 млрд руб. против 139.704 млрд руб. годом ранее. Доходы холдинга за 2018 год составили 2.413 трлн руб. что на 7.2% выше результатов годом ранее - 2.252 трлн руб. Показатель EBITDA года достиг 527 млрд руб., что на 6.4% выше показателя 2017 года - 496 млрд руб.



"AK&M" от 16.07.2019