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16/07/2019
11:50

Ростуризм призвал соблюдать требования российско-корейского соглашения о безвизовых поездках

Ростуризм призвал соблюдать требования российско-корейского соглашения о безвизовых поездках.

Как отмечает российское ведомство, в последнее время заметно увеличилось количество российских граждан, которым иммиграционная служба Республики Корея отказывает во въезде в страну. При этом практически все случаи отказа касались лиц, выдававших себя за туристов, но в действительности пытавшихся въехать в Южную Корею с целью занятия нелегальной трудовой деятельностью, воспользовавшись возможностями безвизового режима, установленного между Россией и Республикой Корея в соответствии с межправительственным соглашением о взаимной отмене визовых требований от 13 ноября 2013 года.

"Хотели бы отметить, что данное соглашение не предусматривает безвизовой въезд для лиц, если целью поездки является осуществление трудовой деятельности, обучение в учебных заведениях или проживание на территории другого государства", - отмечает Ростуризм.

Иммиграционные власти Республики Корея в целях недопущения въезда в страну нелегальных трудовых мигрантов в последнее время проводят в международных аэропортах тщательную проверку документов прибывающих пассажиров, а также проводят их избирательный опрос. При этом предлагается подтвердить заявленную цель поездки и предъявить соответствующие документы - обратный билет, бронь гостиницы, контактные данные пригласивших лиц и организаций, а также сумму денег, достаточную для путешествия по стране в течение заявленного срока пребывания.

Если российские граждане при въезде в Южную Корею не могут подтвердить цель своего визита, то на основании статьи 8 упомянутого соглашения компетентные органы РК имеют право отказать им во въезде. При этом все расходы, связанные с ожиданием депортации на родину и приобретением обратного билета, оплачиваются гражданином самостоятельно.

"В этой связи хотели бы обратить внимание лиц, планирующих посетить Республику Корея, на необходимость тщательного соблюдения требования российско-корейского Соглашения о безвизовых поездках. В случае отказа во въезде со стороны корейских имииграционных властей вопросы, связанные с обратной отправкой недопущенных граждан, относятся к компетенции авиаперевозчика. Консульский отдел Посольства оказывает содействие в уточнении даты обратной отправки", добавил Ростуризм.

"AK&M" от 16.07.2019
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