Главная страница

Для подписчиков

ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения

В свободном доступе

Новости дня
Комментарии
Подписка

На главную страницу

Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции

Об Агентстве
Продукты
Контактная информация



Новости AK&M
сделать домашней страницей добавить в избранное карта сервера По английски
продукты и услуги

Новости Комментарии Аналитика Курсы валют Эмитенты

16/07/2019
11:25

На 2-й и 3-й Новоостанкинских улицах изменится схема движения

На 2-й и 3-й Новоостанкинских улицах изменится схема движения, сообщила столичная мэрия.

Так, с 26 июля 2019 года на 2-й и 3-й Новоостанкинских улицах введут одностороннее движение. Благодаря этому у жителей Останкинского района появится 126 дополнительных парковочных мест.

На 2-й Новоостанкинской улице количество мест для парковки увеличится с 39 до 86, а на 3-й Новоостанкинской - с 30 до 109. Также решится проблема встречного разъезда на 2-й Новоостанкинской улице.

Кроме того, с 22 июля односторонним станет участок Поклонной улицы от дома 4 до улицы 1812 года, а с 25 июля - участок Сосинской улицы от Большого Симоновского переулка до дома 8, строения 3 на Волгоградском проспекте.

"AK&M" от 16.07.2019
Ссылки на социальные сети

ВКонтакте Facebook Live Journal

Главные новости
 
 


КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
ЗАО "Анализ, Консультации и Маркетинг"
Cвидетельство о регистрации
средства массовой информации
Эл №ФС77-44607 от 15.04.2011г.
Сайт может содержать материалы 16+
Copyright © 1996- AK&M
 
Тел.: +7 (499) 132-61-30
Факс: +7 (499) 132-69-18
E-mail: postmail@akm.ru
Адрес редакции: 119333, г. Москва,
ул. Губкина, д. 3

Рейтинг@Mail.ru Rambler's Top100