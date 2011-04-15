На 2-й и 3-й Новоостанкинских улицах изменится схема движения, сообщила столичная мэрия.



Так, с 26 июля 2019 года на 2-й и 3-й Новоостанкинских улицах введут одностороннее движение. Благодаря этому у жителей Останкинского района появится 126 дополнительных парковочных мест.



На 2-й Новоостанкинской улице количество мест для парковки увеличится с 39 до 86, а на 3-й Новоостанкинской - с 30 до 109. Также решится проблема встречного разъезда на 2-й Новоостанкинской улице.



Кроме того, с 22 июля односторонним станет участок Поклонной улицы от дома 4 до улицы 1812 года, а с 25 июля - участок Сосинской улицы от Большого Симоновского переулка до дома 8, строения 3 на Волгоградском проспекте.



"AK&M" от 16.07.2019