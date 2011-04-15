В Испании пройдут забастовки работников аэропорта Бильбао (BIO), сообщил ДСКЦ МИД РФ.



В этой связи возможны задержки и отмена рейсов 21, 24, 25, 28, 31 июля; 1, 4, 11, 14, 15, 18, 25 и 31 августа; 1 сентября.



Бильбао - аэропорт, расположен в 9 км к северу от города Бильбао на территории муниципалитета Лухуа. Это крупнейший аэропорт в Стране Басков.



Строительство аэропорта близ Бильбао началось в 1927 году, первые полёты произошли в 1928 году, во время гражданской войны строительство продолжалось, а аэропорт использовался как военный. В 1940-х годах аэропорт в дневное время использовался и в целях гражданской авиации. В 1955 году был построен терминал. В 2000 году был открыт новый терминал по проекту известного архитектора Сантьяго Калатрава.



В настоящее время аэропорт имеет две асфальтовые взлётно-посадочные полосы в 2000 и 2600 м длиной и шириной по 45 м.



С Бильбао аэропорт связывает автобусное сообщение службы BizkaiBus.



"AK&M" от 16.07.2019