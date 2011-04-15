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16/07/2019
12:01

Минэкономразвития и ВЭБ.РФ подписали соглашение

Минэкономразвития России и ВЭБ.РФ подписали соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии на "фабрику" в виде имущественных взносов Российской Федерации в ВЭБ.РФ. Об этом говорится в сообщении МЭР.

Субсидия будет предоставлена на возмещение расходов ВЭБ.РФ в связи с предоставлением кредитов и займов в рамках "фабрики".

Для поддержки инвестиционных проектов ВЭБ.РФ выступает оператором "фабрики". Основным механизмом работы "фабрики" является синдицированное кредитование, реализуемое с применением мер государственной поддержки, что дает возможность повысить доступность кредитных ресурсов, увеличить сроки кредитования и распределить риски между участниками. На сегодняшний день получена государственная гарантия Российской Федерации по привлекаемым облигационным займам СОПФ в объёме 294 млрд руб. Внедрена единая информационная система для обмена данными и контроля реализации проектов "фабрики". В рамках запуска начального этапа принято решение о финансировании трёх инвестиционных проектов, общая стоимость которых составляет более 212 млрд руб. На рассмотрении в ВЭБ находятся 11 проектов общей стоимостью порядка свыше 800 млрд руб. для потенциального участия в "фабрике".

Государственная корпорация развития "ВЭБ.РФ" (госкорпорация "Внешэкономбанк") (ИНН 7750004150) создана на основании федерального закона РФ "О банке развития" посредством реорганизации в 2007 году Внешэкономбанка СССР. Внешэкономбанк является одним из институтов развития, деятельность которого направлена на устранение инфраструктурных ограничений экономического роста, повышение эффективности использования природных ресурсов, развитие высокотехнологичных отраслей промышленности, раскрытие инновационного и производственного потенциала малого и среднего бизнеса, поддержку экспорта промышленной продукции и услуг.


"AK&M" от 16.07.2019
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