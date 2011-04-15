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16/07/2019
13:02

Русагро поставила сою в Китай

Русагро поставила сою в Китай. Об этом говорится в сообщении компании.

Так, в июле из порта Владивостока в порт Наньтун (КНР) была отгружена первая судовая партия сои (4.4 тыс. т) для компании COFCO Trading Ltd. Сотрудничество продолжится в рамках заключенного контракта.

Всего в сезоне 2018/2019 ГК "Русагро" экспортировала в страны Восточной Азии 118 тыс. т кукурузы и 9 тыс. т сои.

Группа компаний "Русагро" (ИНН 5003077160) объединяет операционные компании: ООО "Русагро-Центр", ООО "Аграрная компания "Русагро", ООО "Русагро-Масло", ООО "Русагро-Сахар", перерабатывающие предприятия пищевой промышленности: ОАО "Валуйкисахар", ОАО "Жердевский", ОАО "Знаменский", ОАО "Ника", ОАО "Ржевский сахарник", ОАО "Жировой комбинат", более двадцати сельхозпредприятий в Белгородской и Тамбовской областях. Группа также занимается молочным животноводством и активно развивает свиноводство в Белгородской области.


"AK&M" от 16.07.2019
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