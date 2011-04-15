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16/07/2019
13:06

Социальному такси разрешили ездить по выделенным полосам

Легковые автомобили социального такси теперь могут ездить по выделенным полосам, сообщила московская мэрия.

Это позволит маломобильным гражданам быстрее добираться до медицинских, культурных и социально значимых учреждений.

Машины социального такси можно узнать по характерному желтому цвету. Им также выдаются специальные государственные номера, соответствующие требованиям таксомоторных перевозок.

Для индивидуальных поездок москвичи могут выбрать легковые автомобили, а для групповых - автобусы малой и большой вместительности. Транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда, а водители проходят особую подготовку.

Оплатить поездку в социальном такси можно с помощью социальной карты москвича.

"AK&M" от 16.07.2019
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