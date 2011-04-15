Социальному такси разрешили ездить по выделенным полосам

Легковые автомобили социального такси теперь могут ездить по выделенным полосам, сообщила московская мэрия.



Это позволит маломобильным гражданам быстрее добираться до медицинских, культурных и социально значимых учреждений.



Машины социального такси можно узнать по характерному желтому цвету. Им также выдаются специальные государственные номера, соответствующие требованиям таксомоторных перевозок.



Для индивидуальных поездок москвичи могут выбрать легковые автомобили, а для групповых - автобусы малой и большой вместительности. Транспорт оборудован всем необходимым для комфортного проезда, а водители проходят особую подготовку.



Оплатить поездку в социальном такси можно с помощью социальной карты москвича.



"AK&M" от 16.07.2019