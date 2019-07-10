Для подписчиков
ПОЛНАЯ ЛЕНТА
AK&M - НОВОСТИ ТЭК
AK&M - НОВОСТИ Машиностроения
В свободном доступе
Новости дня
Комментарии
Подписка
На главную страницу
Новости
Раскрытие
Тенденции
Базы данных
Слияния и поглощения
Аналитика
Рейтинги
Валюты
Конференции
Об Агентстве
Продукты
Контактная информация
ЦБ РФ установил официальный курс евро на 17 июля в размере 70.6771 руб. против 70.8574 руб. на 16 июля.
Курс евро за последние 5 дней:
16.07.19 - 70.8574 руб.
13.07.19 - 71.0114 руб.
12.07.19 - 71.0073 руб.
11.07.19 - 71.5631 руб.
10.07.19 - 71.4626 руб.
"AK&M" от 16.07.2019