ЦБ РФ установил официальный курс евро на 17 июля в размере 70.6771 руб. против 70.8574 руб. на 16 июля.





Курс евро за последние 5 дней:



16.07.19 - 70.8574 руб.

13.07.19 - 71.0114 руб.

12.07.19 - 71.0073 руб.

11.07.19 - 71.5631 руб.

10.07.19 - 71.4626 руб.



































































































































































"AK&M" от 16.07.2019