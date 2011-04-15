Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 июля

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Банк России установил на 17 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.
1 Австралийский доллар 44.1700
1 Азербайджанский манат 37.0250
100 Армянских драмов 13.1821
1 Белорусский рубль 30.9423
1 Болгарский лев 36.1077
1 Бразильский реал 16.7269
100 Венгерских форинтов 21.7165
1000 Вон Республики Корея 53.3097
10 Гонконгских долларов 80.3583
10 Датских крон 94.5707
1 Доллар США 62.8129
1 Евро 70.6771
100 Индийских рупий 91.4673
100 Казахстанских тенге 16.4034
1 Канадский доллар 48.1141
100 Киргизских сомов 90.2484
10 Китайских юаней 91.3390
10 Молдавских леев 35.5226
1 Новый туркменский манат 17.9722
10 Норвежских крон 73.4576
1 Польский злотый 16.5869
1 Румынский лей 14.9210
1 СДР (специальные
права заимствования) 86.9795
1 Сингапурский доллар 46.2881
10 Таджикских сомони 66.6097
1 Турецкая лира 10.9772
10000 Узбекских сумов 73.1917
10 Украинских гривен 24.2602
1 Фунт стерлингов
Соединенного
королевства 78.2963
10 Чешских крон 27.6052
10 Шведских крон 67.0884
1 Швейцарский франк 63.8083
10 Южноафриканских рэндов 45.2386
100 Японских иен 58.1413
"AK&M" от 16.07.2019