Курсы иностранных валют, установленные Банком России на 17 июля

Банк России установил на 17 июля курсы иностранных валют к рублю Российской Федерации для учёта и таможенных платежей. Об этом сообщил Департамент операций на финансовых рынках Банка России.





1 Австралийский доллар 44.1700

1 Азербайджанский манат 37.0250

100 Армянских драмов 13.1821

1 Белорусский рубль 30.9423

1 Болгарский лев 36.1077

1 Бразильский реал 16.7269

100 Венгерских форинтов 21.7165

1000 Вон Республики Корея 53.3097

10 Гонконгских долларов 80.3583

10 Датских крон 94.5707

1 Доллар США 62.8129

1 Евро 70.6771

100 Индийских рупий 91.4673

100 Казахстанских тенге 16.4034

1 Канадский доллар 48.1141

100 Киргизских сомов 90.2484

10 Китайских юаней 91.3390

10 Молдавских леев 35.5226

1 Новый туркменский манат 17.9722

10 Норвежских крон 73.4576

1 Польский злотый 16.5869

1 Румынский лей 14.9210

1 СДР (специальные

права заимствования) 86.9795

1 Сингапурский доллар 46.2881

10 Таджикских сомони 66.6097

1 Турецкая лира 10.9772

10000 Узбекских сумов 73.1917

10 Украинских гривен 24.2602

1 Фунт стерлингов

Соединенного

королевства 78.2963

10 Чешских крон 27.6052

10 Шведских крон 67.0884

1 Швейцарский франк 63.8083

10 Южноафриканских рэндов 45.2386

100 Японских иен 58.1413

"AK&M" от 16.07.2019