Банк России на 17 июля понизил курс евро к рублю более чем на 18 копеек до 70.6771 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 62.8129 руб.

Банк России на 17 июля понизил официальный курс евро к рублю более чем на 18 копеек до 70.6771 руб. с 70.8574 руб., курс доллара США - почти на 2 копейки до 62.8129 руб. с 62.8280 руб. 16 июля.



Стоимость бивалютной корзины на 17 июля уменьшилась почти на 9 копеек (-0.13%) до 66.3518 руб. с 66.4412 руб. 16 июля.



"AK&M" от 16.07.2019