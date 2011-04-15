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16/07/2019
13:43

Раннее поступление овощей нового урожая замедлило инфляцию в июне, ЦБ

Раннее поступление овощей нового урожая замедлило инфляцию в июне, сообщил Центробанк.

Так, в июне 2019 года годовая инфляция замедлилась на 0.4 процентного пункта до 4.7%, отмечается в очередном выпуске обзора "Динамика потребительских цен: факты, оценки, комментарии". При этом инфляция снизилась по всем основным компонентам. Темпы прироста цен на продукты питания замедлились до 5.5%, на услуги - до 4.9%, на непродовольственные товары - до 3.5%.

Наибольший вклад в снижение инфляции внесла динамика цен на плодоовощную продукцию. Овощи нового урожая поступили на рынки в текущем году раньше, чем в прошлом, прежде всего из-за теплой весны. В результате снижение цен на овощи в июне текущего года оказалось в среднем сильнее, чем в предыдущем году. Заметно подешевела капуста, которая дорожала до этого несколько месяцев подряд. За месяц подешевели также и другие овощи. Раннее поступление овощей нового урожая особенно заметно отразилось на инфляции в южных регионах страны. Так, в Южном федеральном округе инфляция замедлилась в июне на 0.7 процентного пункта, в Северо-Кавказском - на 0.9 процентного пункта.

Важно отметить, что ранний урожай овощей - один из временных факторов замедления инфляции, в июне действовали и такие факторы, как эффект базы на топливном рынке и укрепление рубля. В ближайшие месяцы определённые риски для ценовой динамики могут формироваться со стороны зернового рынка: из-за погодных условий эксперты понижают прогнозы урожая зерновых, подчёркивает ЦБ.

По прогнозу Банка России, годовая инфляция по итогам 2019 года составит 4.2-4.7%. В дальнейшем она будет находиться вблизи 4%.

"AK&M" от 16.07.2019
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