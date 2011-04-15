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16/07/2019
13:36

Д.Медведев поручил оперативно осуществить соцвыплаты в Иркутской области

Председатель Правительства РФ Дмитрий Медведев подписал постановление об оперативном осуществлении социальных выплат пострадавшим в результате паводка в Иркутской области.

Как говорится в документе, Правительство региона, в том числе, будет осуществлять ежедневный контроль за количеством принятых от пострадавших граждан заявлений о выплате финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости и количеством пострадавших граждан, включенных в списки на получение такой финансовой помощи

Центробанку рекомендовано обеспечить перечисление денежных средств через свою платежную систему в продленном режиме работы, а кредитным организациям обеспечить продленный режим работы своих подразделений и расширение своей банкоматной сети в местах массового пребывания пострадавших граждан в целях предоставления им возможности получения выплат.

ФГУП "Почта России" поручено обеспечить в продленном режиме работы доставку пенсий и иных социальных выплат обслуживаемым пострадавшим гражданам по месту жительства, по месту их фактического нахождения (в пунктах временного размещения, медицинских (стационарных) организациях), Пенсионному фонду РФ - обеспечить оперативную, вне установленных графиков доставки, выплату пенсий и иных социальных выплат пострадавшим гражданам в течение всего периода действия режима чрезвычайной ситуации.


"AK&M" от 16.07.2019
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