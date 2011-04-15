Группировка Buhtrap переключилась на кибершпионаж, ESET

Международная антивирусная компания ESET сообщает, что инициатором недавней атаки с использованием уязвимости нулевого дня является известная хакерская группировка Buhtrap. Киберпреступная организация известна атаками на компании в России и Центральной Азии.



Недавно ESET исследовала уязвимость в компоненте win32k.sys, которая позволила киберпреступникам организовать таргетированную атаку на пользователей из Восточной Европы.



Эксперты ESET отметили, что в кибератаке с использованием этой уязвимости применялся один из модулей стандартного загрузчика группировки Buhtrap. Также арсенал хакеров включал набор дропперов и загрузчиков, которые попадают на устройства жертвы под видом легитимных программ.



В набор Buhtrap входило вредоносное ПО, которое стремилось собрать пароли от почтовых клиентов и браузеров и переслать информацию на C&C-сервер. Программа также предоставляла своим операторам полный доступ к скомпрометированной системе.



Изучение предыдущих кампаний показало, что преступники часто подписывают вредоносные приложения легитимными сертификатами, а в качестве приманок используют вложения с документами.



Так, группировка атаковала финансовые структуры российских компаний, прикладывая к письмам поддельные счета-фактуры, контракты, акты сдачи-приёмки.



В конце 2015 года группировка переключилась на банки и госучреждения. В качестве приманок использовались поддельные документы об изменении правил в банковской сфере, а также рекомендации Центробанка России.



"Всегда непросто связать атаку с конкретным исполнителем, особенно если исходный код его инструментов находится в свободном доступе в сети. Но, так как смена целей произошла до утечки исходного года, мы убеждены, что одни и те же лица стоят за первыми вредоносными кампаниями Buhtrap против бизнес-структур и банков и атаками против государственных учреждений", — говорит ведущий эксперт ESET Жан-Йен Бутен.



На данный момент целью группировки стал кибершпионаж за государственными и общественными организациями в странах Восточной Европы и Центральной Азии.



Компания ESET - разработчик антивирусного ПО и эксперт по защите от киберугроз. Решения ESET NOD32 представлены в 200 странах, в России - с 2005 года.



"AK&M" от 16.07.2019