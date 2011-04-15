ПАО "Мостотрест" построит Северо-Восточную хорду от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе. Об этом сообщил Стройкомплекс.



Компания, которая являлась единственным участником конкурса, предложила выполнить работы по строительству за 51.96 млрд руб. Сроки выполнения строительно-монтажных работ - не более трех лет.



"Завершены торговые процедуры по определению подрядной организации для строительства Северо-Восточной хорды от Ярославского шоссе до Дмитровского шоссе, - сообщил руководитель Департамента строительства города Москвы Андрей Бочкарев, цитируемый в сообщении. - Предстоит выполнить большой объем работ, в ближайшее время выйдем на строительную площадку. Завершить работы планируем в 2022 году".



Проектом предусмотрено строительство дорог, общей протяженностью 17.9 км. В том числе: три эстакады основного хода, две эстакады съезда, суммарной протяженностью 5.316 км, реконструкция моста через реку Яуза, протяженностью 31.39 м, строительство трех мостов через реку Лихоборка, суммарной протяженностью 148.3 м.



Также предстоит реконструкция подземного пешеходного перехода вблизи станции метро "Ботанический сад". Будет реконструировано два выхода, построен дополнительный лестничный сход, пандусный сход и лифт для маломобильных граждан.



Кроме этого, будет построен пешеходный тоннель в районе дома 16, строение 33 на Сигнальном проезде.



ПАО "Мостотрест" (ИНН 7701045732) - диверсифицированная компания, осуществляющая деятельность в сфере инфраструктурного строительства, специализируется на строительстве и реконструкции автодорожных, железнодорожных и городских мостов, дорог, а также других инженерных сооружений.



Компания основана в 1930 году как Всесоюзный трест по строительству внеклассных и больших мостов "Мостотрест". За годы деятельности компания построила и реконструировала более 7.5 тыс. инфраструктурных объектов - мостов, путепроводов, тоннелей и транспортных развязок.



Прибыль ПАО "Мостотрест" по МСФО за 2018 год упала в 1.75 раза до 1.726 млрд руб. с 3.02 млрд руб. годом ранее. Выручка составила 206.303 млрд руб. против 207.775 млрд руб. (-0.708%). Валовая прибыль сократилась на 1.81% до 23.177 млрд руб. с 23.604 млрд руб. Показатель EBITDA снизился на 10% и составил 13.5 млрд руб.



"AK&M" от 16.07.2019