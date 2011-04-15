ФАС предписала Минобороны утвердить порядок формирования лотов

ФАС предписала Минобороны России утвердить порядок формирования лотов, позволяющий привлечь на торги большее количество участников. Об этом говорится в сообщении службы.



Напомним, осенью 2018 года в ФАС России поступили обращения пяти компаний и одного индивидуального предпринимателя на действия Минобороны России и казенного подведомственного учреждения "Специальное территориальное управление имущественных отношений" при проведении семи аукционов по продаже высвобождаемого военного имущества, а именно, лома чёрных и цветных металлов. Общая начальная цена лотов превысила 1.9 млрд руб.



Как уточнил начальник Управления контроля строительства и природных ресурсов ФАС Росси Олег Корнеев, слова которого приводятся в сообщении, на основании поступивших жалоб в отношении министерства и казенного учреждения было возбуждено антимонопольное дело по признакам нарушения части 1 и части 2 статьи 17 закона "О защите конкуренции".



В ходе разбирательства доводы заявителей подтвердились, министерство поручило подведомственному учреждению провести торги, объединив имущество в один лот, что привело к его укрупнению и могло ограничить конкуренцию на торгах. Так, в состав одного такого лота был включен лом, находящийся на территории множества субъектов. Количество субъектов по каждому лоту варьировалось от 18 до 37.



"Министерство признано виновным в нарушении антимонопольного законодательство. Ведомству будет выдано предписание утвердить порядок формирования лотов при реализации движимого имущества с учётом возможного предельного объёма имущества в одном лоте, а также его территориального расположения, - подчеркнул заместитель руководителя ФАС России Рачик Петросян, цитируемый в сообщении. - Исполнение предписания антимонопольного органа позволит привлечь на торги большее количество участников, реализовать имущество по наилучшей цене и избежать подобных нарушений в будущем".





"AK&M" от 16.07.2019