Госдума приняла в третьем чтении изменения в Налоговый кодекс РФ

Государственная Дума приняла в третьем чтении изменения в Налоговый кодекс РФ.



В частности, срок владения жильем, при продаже которого не нужно платить НДФЛ, снизится с пяти до трёх лет, при условии, что жильё единственное.



Изменения направлены на реализацию поручений Президента и были подготовлены Правительством РФ.



"Сокращение с пяти до трех лет минимального срока владения единственным жильем, после чего продажа этого жилья не будет облагаться 13% налогом на доходы физических лиц, поможет многим семьям с детьми улучшить свои жилищные условия", - отметил ранее председатель Государственной Думы Вячеслав Володин, цитируемый в сообщении.



Также этим законом устанавливается нулевая ставка налога на прибыль в отношении доходов, которые получают региональные или муниципальные музеи, театры и библиотеки.



Кроме того, бессрочно будет действовать нулевая ставка и для медицинских, образовательных организаций, а также организаций, осуществляющих социальное обслуживание граждан, действующая сейчас до 1 января 2020 года.





"AK&M" от 16.07.2019