Госдума приняла поправки в КоАП и УК РФ, устанавливающие ответственность за непропуск "скорой"

Государственная Дума приняла в окончательной редакции поправки в Кодекс об административных правонарушениях, а также изменения в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы, устанавливающие ответственность за воспрепятствование работе врачей и проезд машин скорой помощи. Об этом говорится в материалах ГД.



В соответствии с законом за непредоставление автомобилю скорой помощи преимущества на дороге штраф составит от 3 тыс. до 5 тыс. руб. Нарушителя могут также лишить водительских прав на срок от трёх месяцев до одного года.



За воспрепятствование деятельности медработников, если такие действия не содержат уголовного состава, штраф составит от 4 тыс. до 5 тыс. руб.



Если в результате здоровью пациента был причинен тяжкий вред, наступит уже уголовная ответственность - вплоть до лишения свободы на срок до двух лет. В случае смерти пациента, виновный может быть приговорён к лишению свободы на срок до четырёх лет.





"AK&M" от 16.07.2019