Госдума приняла во втором чтении законопроект об ответственности за нарушение режима труда и отдыха водителей

ГД приняла во втором чтении законопроект об ответственности за нарушение режима труда и отдыха водителей, говорится в материалах Думы.



В частности, во втором чтении приняты поправки в Кодекс об административных правонарушениях РФ в части установления ответственности перевозчика за нарушение режима труда и отдыха водителей.



Напомним, поправки в Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях" инициированы Правительством.



Для водителей штраф за выход на линию без тахографов или их блокировка вырастет с 1-3 тыс. руб. до 3-5 тыс. руб.



Должностные лица, выпустившие на линию транспортное средство с поломанным тахографом или без него, заплатят штраф от 7 тыс. до 10 тыс. руб. (сейчас 5-10 тыс.), ИП оштрафуют на сумму от 15 тыс. до 25 тыс. руб., юридических лиц от 20 тыс. до 50 тыс. руб., возможно приостановление деятельности на срок до 90 суток (в действующем законе ответственность для юрлиц и ИП отдельно не предусмотрена).



Повышенные дифференцированные штрафы устанавливаются и за несоблюдение режима труда и отдыха водителей (в настоящее время штраф для всех одинаков - от одной до трех тысяч руб.). Закон вступит в силу с 1 ноября 2019 года.





"AK&M" от 16.07.2019